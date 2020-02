Tras el desastre de las elecciones, JCE lanza spot publicitario: 'Nunca volverá a pasar'

Invita a los dominicanos a acudir a votar este 15 de marzo Santo Domingo, RD.- La Junta Central Electoral (JCE) lanzó un spot publicitario en el que resalta que lo ocurrido en las suspendidas elecciones no volverá a ocurrir.

El video en que se observan a jóvenes con pancartas que dicen: “yo no voy a votar”, “no me dejaron expresar”, “esto nunca había pasado”, “dejemos esto así”, “no vamos a votar”, le da un giro a lo positivo, invitando a los votantes a ejercer su derecho el próximo 15 de marzo.

El spot culmina con el siguiente mensaje: “si le damos un giro a lo negativo, ganamos todos. Este 15 de marzo volvamos a votar en las elecciones extraordinarias municipales. La democracia no se detiene”.

