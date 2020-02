Técnico de Claro confiesa resultados de interrogatorios se ven en su cuerpo

En una entrevista exclusiva para la periodista Alicia Ortega (Grupo SIN), Regalado Martínez, quien es acusado de tener conocimiento del fallo de los equipos de voto automatizado dijo que la noche del pasado domingo 16 de febrero, día de las suspendidas elecciones municipales, fue allanado en su vivienda alrededor de las 11:30.

“A mí me allanaron a las 11:30 de la noche del domingo, yo llegué a la oficina de un alto miembro de la Policía de aquí del Palacio íntegro y el día de ayer luego de estar trancado en una habitación sin familia, sin llamar sin saber de nadie, no entrevistado interrogado de una manera hostil me permitieron ver a mi familia y el resultado en la integridad de mi condición física”, dijo a las afueras del Palacio de la Policía, donde fue llevado para continuar con el proceso de investigaciones.

Asimismo, dijo que no quiere revelar lo que ocurrió el día antes de las elecciones y que mejor desea esperar a dar a conocer los detalles de ese día, para cuidarse y salvaguardar su integridad.

También admitió que tiene miedo ante los ataques recibidos.

Dijo que durante las 10 horas de interrogatorios, varios agentes policiales trataron de manipularlo para que dijera un “discurso” para de esa forma inculparlo.

Mientras era golpeado por policías, manifestó que se sintió indefenso. “No tenía nada que hacer, pedir a Dios y tratar que ese momento pasara lo más rápido posible”, dijo a la periodista Ortega.

“El problema aquí es que no me trajeron para explicar, sino como una persona que estuviera conspirando. Las autoridades que estaban investigando era tratar de buscar el matiz de lo que estaba pasando a ciencia cierta, no fue la manera ni la forma de ejecutar el proceso. Tratar de buscar un culpable en mí de lo que estaba sucediendo”, indicó.

Con relación al coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta admitió que tiene una relación de amistad de muchos años habían trabajado junto en casos de investigación.

Lo describió como una persona íntegra, en quien confió al darle una información porque sabía que la iba a dar un manejo idóneo.

“Yo estuve solo, durante tres días, se venció el plazo a las 11:30 de la noche (martes), el fiscal que manejaba a la investigación me soltó a las 12:09 de la mañana para que me presentaran hoy y apresarme, durante ese tiempo estuve con dos escoltas, en una habitación con las esposas detrás de mí, coladas de una forma que me hacía daño”, confesó.