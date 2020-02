Rochy RD está depresivo, hace live y pide donación; Lápiz le entrega 100 mil pesos

Rochy RD no está bien y ayer lo dejó ver en un live que hiciera vía sus redes sociales en el que expresó que se siente depresivo por la falta de dinero, y los gastos que ha tenido tras el accidente que sufrió hace unas semanas que lo mantiene en reposo en su casa después de varias cirugías.



En el mismo mensaje el intérprete de “Trucho” solicitó a sus fanáticos que lo ayuden de manera económica debido a que al mantenerse en reposo solo ha tenido déficit.



“Estoy teniendo recaídas así de día, porque me pongo triste, no dique de la enfermedad si no que me pongo triste así, y estoy sanando bien gracias a Dios. Pero no estoy consiguiendo dinero y eso me está torturando la mente porque no sé como cubrir los gastos, y estoy gastando mucho dinero”, fue parte de lo que dijo en su instagram.



Ante el llamado de Adderlin Betances, nombre de pila del artista, llegó el “papá del rap” Lápiz Conciente, quien donó a Rochy la suma de cien mil pesos.



También se ha especulado que el influencer Santiago Matías habría donado la suma de medio millón de pesos al exponente urbano.Fuente Richard Hernandez