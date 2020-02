Vecinos del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, estarían asediándolo a cacerolazos, así lo reveló el periodista Danny Alcántara, en el programa Hoy Mismo.

Según contó Alcántara, un vecino del procurador general se le acercó para expresarle la situación, porque él (el vecino) también sufre el ruido generado por la protesta.

“Me dice un vecino del procurador general de la República. Mire yo no he podido dormir, yo vivo cerca del Procurador y le tienen una cacerola el día entero, eso es por la mañana, por la tarde, y por la noche”, relató.

Alcántara advirtió sobre la posibilidad de un estado de caos, o de asedio a las figuras del Gobierno, del cual dijo es peligroso para la institucionalidad, y puso a Bolivia de ejemplo, donde las personas penetraron hasta la vivienda del expresidente Evo Morales y la destrozaron.

“Cuidemos ese tipo de cosas, no podemos llegar a esa situación. Hay que darle tranquilidad a la gente, los que están manejando eso, o los que están obrando de manera espontánea tienen que tomar en cuenta no romper la institucionalidad”, dijo.