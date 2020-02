Revelan conversación entre el coronel Guzmán y el técnico de Claro que confirma el fraude que tenía montado el PLD

Santo Domingo. – Ha sido revelada una de las conversaciones sostenidas entre el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta y el técnico de la empresa de telecomunicaciones Claro Dominicana, Manuel Antonio Regalado Martínez, que confirmaría el fraude colosal tramado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las suspendidas elecciones municipales del pasado domingo 16 de Mayo.

El dialogo revelador se realizó a través de una conversación por WhatsApp entre quien está asignado como jefe de la seguridad del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Luis Abinader, el oficial superior Ramón Guzmán y el técnico de CLARO Manuel Regalado, correspondiente al 16 de febrero a las 11:36 minutos de la mañana del domingo, 26 minutos después de que la Junta Central Electoral (JCE) anunció la suspensión de los comicios.

En dicha conversación se puede confirmar la trama fraudulenta delatada por el técnico de la telefónica, el señor Regalado, en donde este le comunica al comandante Guzmán Peralta, de que un coronel de nombre asiático trató de entrar de forma sospechosa a la central de la compañía CLARO en Santo Domingo la noche del sábado 15 de febrero, para entrar a manipular los equipos del voto automatizado que se usarían en las elecciones del domingo.

A continuación la transcripción íntegra del intercambio:

TÉCNICO:

«No se confíen cuídense de ese programa que no sea el electrónico»

CORONEL:

«Bien»

TÉCNICO:

«Anoche quería entrar un coronel de apellido asiático a la central de Herrera de forma sospechosa no le permitimos entrar »

CORONEL:

«Bien»

TÉCNICO:

«Le voy a pasar los datos del coronel porque sabrán que salió de la empresa»

CORONEL:

«Tranquilo no»

TÉCNICO:

«Hermano no puedes compartir las fotos, me llamaron. Claro no, pero no llego (nombre del coronel asiático)

«Las garras del León»

«Voy para la oficina, nos llamaron también, en un rato diré a ciencia cierta lo que paso»

TÉCNICO:

"Hermano, ayer cargaron una configuración distinta a la que tenía el sistema, probando que la configuración de conteo no permitiera que se reflejara los candidatos. Grabé un audio que te lo reproduciré personalmente. Desde ayer sabían que luego que cargaron eso, no se visualizaban los candidatos serían afectados"

Posteriormente, a las 2:25 de la tarde, el técnico vuelve a escribir.

TÉCNICO:

«Aun aquí »

CORONEL:

«Ok»

TÉCNICO:

«Reiniciaron los equipos, pero no regresaron los mismos a la confirmación de fábrica.

"Hay un equipo que enviaron a sacar de junta, pero no han podido sacarlo. Ese equipo es la llave de todo".

«Me pidieron buscar una guagua de la empresa y un uniforme, ellos se encargaban de lo otro, para sacar algo, no se qué pero lo que es aún está en la junta".

CORONEL:

"No se comprometa a ese nivel"

TÉCNICO:

«Copiado, compraron pizza ahora voy entrar de nuevo, estoy ayudando con IP que tiene problemas ya la reparé solo falta probarla, si quiere al salir de aquí nos reunimos»

Estas revelaciones fueron enviadas por una fuente a la redacción del periódico Sin Cortapisa, la cual nos reservamos por seguridad de la integridad física del informante