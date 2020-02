RD necesita un cambio y lo vamos a lograr dice artista urbano el alfa

El alfa dice que RD necesita un cambio

El artista de música urbana EL ALFA expreso en uno de sus conciertos que Republica Dominicana necesita un cambio, a la vez escribió que se une a la protesta que en los últimos día se ha estado desarrollando frente a la junta central electoral, a la vez el artista le dio las gracias a alguno de sus colegas por el apoyo que le han brindado al pueblo dominicano.









¡El artista escribió lo siguiente “Estoy pasando por momentos difíciles en mi vida personal y en mi estabilidad mental ya ni en mi casa puedo estar tranquiló!! lo digo porque nadie sabe por lo que estoy pasando es algo difícil!! Me uno a la causa y lo hago de corazón República Dominicana necesita un cambio voy andar el mundo gritando el cambio ya no se aguanta más desorden.



Gracias a Melymel por ponerse los pantalones también Cristian Casa blanca, Bulovas family, chikiel de la vaina, la insuperable, toxic crow, musicólogo, Santiago Matías y muchos más voy a poner todo lo que pueda por mi pueblo voy con toda la fuerzas del mundo me uno a la juventud “si me quieren Bien si no también yo no soy irrespetuoso y cómo quiera voy amar RD hasta que me muera.”