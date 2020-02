Parece nos quedaremos con los años dorados!. Ramón Orlando dice ‘Ya lo hemos intentado todo y no pasa nada’ con el merengue.

SANTO DOMINGO.-El músico y cantante Ramón Orlando afirmó que los merengueros lo han intentado todo para tratar de calar en el gusto del público, “pero no ha valido de nada, porque el mundo cambió”.



Tras una pregunta en la rueda de prensa de “Ellos cantan bolero” sobre porqué los merengueros no graban, el compositor, cantante y productor musical, afirmó que cada año todos graban más de un tema.



“Nosotros ya lo hemos intentado todo, pero nada nos ha dado resultado. No pasa nada. Hemos hecho lo que entendemos puede pegar, pero el mundo de la música es otro”, dijo el merenguero.



Solo se pega el artista



Ramón Orlando hizo un análisis de lo que está pasando con el merengue y es que cuando le hizo el tema “El perro ajeno” a Rubby Pérez en 2005, solo se pegó el artista, pero no arrastró a los otros merengueros.



Precisó que lo propio ocurrió con Miriam Cruz en 2011, cuando impactó en el público con “Cosas de él” solo se pegó ella, pero no el merengue.



“Así ha pasado con otros artistas y tenemos un gran problema ahí. Eddy, Rafa, Miriam, Milly y Peña Suazo, todos grabamos merengues todos los años, pero siempre le encuentran algo malo para no ponerlo”, expresó Ramón Orlando.



Hablan los artistas



Cada uno de los cantantes que participaron en la rueda de prensa como Rafa Rosario, Milly Quezada, Chabely, Ramón Orlando y Eddy Herrera, expresaron su satisfacción de actuar juntos.



También opinaron sobre diversos temas del espectáculo y hasta de grabar una canción juntos, lo que según ellos sería algo que les sumaría al ritmo que interpretan.



“No descartamos grabar un bolero juntos. Todos los que estamos aquí hemos cantando boleros”, dijo Rafa Rosario durante una de sus intervenciones en la rueda de prensa.



Mientras que Eddy Herrera habló de la grabación de su disco de rancheras, el cual se hizo con mucha profesionalidad, con temas que fueron icónicos en la voz de importantes artistas mexicanos.



“Agradezco a Juan y Nelson, quienes pusieron todo su empeño para que este fuera un álbum maravilloso”, dijo Eddy.



Carlos Santos, productor general, expresó que Darys está trabajando una gran producción, en la que cada artista brillará con sus canciones.



“Ellos cantan bolero” reúne grandes artistas

