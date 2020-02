No llena expectativas pronunciación del presidente Medina sobre suspensión de elecciones municipales

Lo pronunciado por el presidente Danilo Medina, en su discurso de rendición de cuentas haciendo referencia a la situación generada en el país tras la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero, ha causado diversas reacciones en los ciudadanos.

En su discurso, el jefe de Estado, recordó que desde el Gobierno se hicieron las gestiones para que la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Internacionales (UNIORE) y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) hagan una investigación de lo ocurrido, de manera que haya una “explicación objetiva y veraz de lo que impidió que las elecciones municipales pudieran celebrarse”, generando multitudinarias manifestaciones en todo el país.

Esta octava comparencia de Medina para rendir cuentas, generó reacciones en diversos sectores del país que esperaban anuncios importantes, sobre temas relevantes, como los suspendidos comicios municipales del pasado 16 de febrero.

“Yo esperaba que él iba a dar una explicación más profunda de lo que pasó. En vez de decir que la investigación está en mano de organizaciones internacionales, que ya eso lo sabemos, que nos diga qué fue lo que pasó y quienes los causaron. Eso era lo que queríamos saber”, expresó el comerciante Margarito Collado, residente en Los Mameyes, Santo Domingo Este.

El presidente Medina rindió cuentas al país, en medio de un panorama social en contra del Gobierno y con ciertos cuestionamientos a la Junta Central Electoral (JCE), por el fallo en el sistema automatizado que no permitió que los ciudadanos realizarán de manera cívica y democrática el derecho al voto en las elecciones municipales.

“Él dijo que pueblo dominicano demanda y merece una respuesta. Pero la respuesta la tiene él, debió decir que realmente pasó. El pueblo se cansó y no parará de manifestarse hasta que den una verdadera explicación de ese vil abuso que cometieron contra la democracia”, dijo el estudiante Kelvin Almonte, durante la manifestación llevada a cabo en la Plaza de la Bandera.

El mandatario reiteró que debe ser una investigación completa, que no deje nada sin escudriñar y que saque a la luz pública absolutamente todo lo que resulte de esa investigación.

“Se trata de un hecho lamentable y bochornoso que nos avergüenza y empeña la democracia dominicana. Me identifico plenamente con el clamor de las nuevas generaciones en el sentido de que se busque la verdad, toda la verdad, sin cortapisas ni restricciones”, dijo el jefe de Estado, durante la rendición de cuenta.

Lo expresado por el presidente respeto a este tema, no fue suficiente para algunos ciudadanos, que a 11 días de ser frustrados los comicios municipales, las autoridades correspondientes no han dado respuestas significativas de qué realmente pasó, ni han sido señalados los responsables del atropello a la democracia dominicana.

“El pueblo se merece una explicación, a 11 días de empañar la democracia de este país, el presidente solo dice que la OEA junto a otras organizaciones están investigando. Mientras se investigue que suspendan a las principales autoridades de la Junta, eso fue lo que él debió decir en el discurso”, expresó Leticia Nolasco, mientras se dirigía a la concentración en la Plaza de la Bandera.

