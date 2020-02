Natti Natasha por poco se le salen los picos cocos y explotan. Está en la Semana de la Moda de Nueva York 2020.

La dominicana Natti Natasha el día de hoy se apareció en el desfile de Carolina Herrera luciendo un look completamente diferente a lo que le hemos visto antes.



Se trataba de un vestido muy corto de flores blancas con centro amarillo, una cola y un sombrero. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el vestido parecía quedarle pequeño porque sus senos por poco le saltan del mismo.



Es la primera vez que Natti se encuentra en un evento de moda de esta magnitud, por lo que seguramente no supo muy bien que vestir y evidentemente no le atinó al buen gusto.



Sin embargo, días antes la reguetonera dejó a sus seguidores sin palabras al desfilar al lado de Gloria Trevi para la firma The Blonds. En la pasarela lució un diminuto bodysuit rosado perla que rasaltó cada curva de su cuerpo. Definitivamente son más las veces que Natti se ve espectacular por lo que este “errorcito” a la hora de vestir se le perdona.

Fuente la Opinión