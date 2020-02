Murió la madre del actor Eduardo Yáñez. Tenían una relación cercana y en varias ocasiones le expresó su cariño.

La mañana de este domingo el actor mexicano Eduardo Yáñez dio a conocer la noticia del deceso de su madre, la señora María Eugenia Luévano.



Yáñez publicó un vídeo que acompañó con la frase “Descanse en paz”.



En el clip se podían apreciar diversas imágenes del famoso actor sonriente junto a su mamá que, según Las Estrellas, tenía 82 años.



Hasta ahora no hay más detalles sobre el deceso, como la causa de la muerte, pero la publicación del actor en Instagram ya recibió más de mil comentarios en donde sus seguidores le enviaron sus condolencias.



La señora “Maru”, como se le conocía, vivía en un asilo desde 2017, luego de que el actor se enterara de que su madre sufría de maltratos por parte de la gente a la que él pagaba para que la cuidaran y lo que provocó que la mujer estuviera en terapia intensiva y perdiera un brazo.



Yáñez y su madre tenían una relación cercana y en varias ocasiones le expresó su cariño, como ocurrió apenas hace unos días, cuando le dedicó el poema Bonita, que dice: “Ella es bonita, no bonita de aquellas que roban portadas, ella es bonita de aquellas que con una sola sonrisa te roban el alma”.



El pasado octubre dio cuenta del cumpleaños de su mamá, pues través de Instagram compartió algunas fotos de la celebración de su madre, en donde se le veía partiendo su pastel.



En la red social del actor eran frecuentes las fotografías con la señora Luévano. Por ejemplo, el pasado domingo 2 de febrero compartió un collage de imágenes con Doña Maru y escribió “Super Bowl”, mientras que para celebrar la llegada del Año Nuevo, Yáñez también dejó ver a sus seguidores un clip de su mamá.



El actor estaba muy agradecido con su madre, quien trabajó como celadora en una cárcel para mantenerlo.



En una entrevista en noviembre de 2019, para el programa Venga la alegría, Yáñez reveló que el amor por su madre era tan grande, que de niño quería casarse con ella.



“Me quería casar con ella y formar un hogar. Cuando estás chavo (pequeño) no piensas en cosas distorsionadas, te lo estoy diciendo como el amor puro de un ser humano a otro, con el que quieres convivir para siempre y estar para siempre a su lado, cuando se sabe que no va a ser así”, confesó.



La madre de Eduardo dijo que era un niño bien portado. “Mis hijos siempre se portaron bien, porque su tutor era militar y era muy enérgico”.



Un emotivo momento de la charla fue cuando el actor le preguntó a su mádre “¿Qué pedirías?", a lo que ella respondió sin pensarlo mucho: “que tú te quedaras a vivir cerca de mí".



Yáñez le dijo que no siquiera porque lo haría llorar y aseguró: “Estoy cerca mamá, pero voy a venir más seguido si eso es lo que quieres”.