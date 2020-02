Higüey.-. Una mujer que iba en una motocicleta fue embestida por un autobús del transporte de los hoteles de Bávaro-Punta Cana y murió.

Identificada como Luz Bethania Mota Garrido.



El choque se produjo en la esquina que conforman las calles Huáscar Tejeda y Gastón F. Deligne, al lado de la iglesia San José, en esta ciudad.



Testigos comentan que la ahora occisa iba en una motocicleta tipo (pasola )modelo PGO blanca por por la calle Gastón F. Deligne en dirección Sur-Norte y el conductor del autobús se movía en dirección Este-Oeste por la Huáscar Tejeda.



Explicaron que, tras la colisión, el chofer no se percató que la mujer había quedado debajo del vehículo y cuando arrancó le pasó por encima.



Una unidad del Sistema de Emergencia 911 trasladó la accidentada al Hospital General de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia donde certificaron la muerte.



Fuente: [ + ]

-



Archivado en:: NACIONALES