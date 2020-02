Mery Peláez: la Procuraduría me tiene como una muerta en vida

Santo Domingo, RD.- La Procuraduría General de la República mantiene bloqueados los bienes y las cuentas de Mery Peláez, pese a que en 2015 cumplió su condena por lavado de activos, vinculada a la red de José David Figueroa Agosto.

Así lo denunció este jueves el abogado Waldo Paulino, representante legal de la ex convicta.

Peláez dijo que no puede realizar ningún trámite legal civil, debido al bloqueo que le mantiene la Procuraduría General de la República.

Paulino explicó que el 13 de junio del 2019 la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional ordenó levantar el embargo a los bienes y las cuentas de su defendida para que pudiera llevar una vida normal, pero el órgano persecutor del Estado no acoge la sentencia.

La defensa de Mary Peláez sometió una acción de amparo por ante la Novena Sala Penal, el cual sería conocido este jueves, pero fue aplazado para el día 13 de este, debido a que los representantes del Ministerio Público no estuvieron listos para conocer la audiencia.

