Mensaje de Wason ante polémica con urbanos: 'Estudien, los necesitamos hoy más que nunca'

SANTO DOMINGO.- La polémica entre Wason Brazobán y algunos cantantes urbanos sigue caliente en el medio artístico tras éste invitarlos a prepararse académicamente.

Todo porque recientemente el intérprete de Me cambiaste la vida, Contigo en la cabeza y otros éxitos ha publicado en su cuenta de Instagram que es necesario educarse y leer mucho aunque varias figuras, incluyendo exponentes urbanos, hayan conseguido el éxito sin prepararse de manera académica.

Wason puso como ejemplo a los cantantes urbanos El Alfa y Bulin 47, quienes han alcanzado fama u dinero sin preparación acedémica

“Jóvenes dominicanos yo no tengo una carrera académica, lo mío es un golpe de suerte y aún así he tenido que leer mucho, pero el mundo es dirigido por los grandes profesionales; gente que han estudiado mucho. No se dejen confundir, pues por más exitoso que yo sea como cantante no podré sacarle una muela cuando a uno de ustedes le duela. ¡Estudien ! ¡Los necesitamos hoy más que nunca! #wasonpensando”, escribió el artista.

A esos cuestionamientos de Wason, Bullin 47 respondió de la siguiente manera: «Aveces no entiendo por que me tildan siempre dentro del degradó social , si solo soy un joven que viene de la pobreza y de trabajar humildemente, ya que Dios me dio la virtud para ejercer esto como un trabajo que lleva el pan de cada día a 10 familias que represento en cada uno de mi equipo de trabajo , contribuyo socialmente también hago todo tipo de aportes en muchos barrios mi profesión es esta y aún la sigo estudiando por qué gracias a Dios cada ves sigo en asenso ( nunca seré influencia para lo mal echo como no estudiar ) pero tenemos que entender que Dios le da a cada quien el don y la fuerza de voluntad de ser», compartió.

