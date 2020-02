MAO; Joven ruega a jueza que no condene a su pareja sentimental que la golpeó por celos y alega que ella es culpable

Joven ruega a jueza que no condene a su pareja sentimental que la golpeó por celos y alega que ella es culpable y que su marido es inocente.

Mao, Valverde.-“Magistrada no lo deje preso, suéltelo, la culpable soy yo, él es muy bueno conmigo, ya tengo tres hijos, dos con otro hombre y una con él.



“Me dio golpes y duros, pero yo me los busqué, porque me fui a beber cervezas y romos con varias amistades de la Universidad, sin su autorización, llegué casi a las tres de la mañana borracha y eso no le gustó a él”. Yo soy la culpable, suéltelo, por favor, mi señoría”.



Así le rogaba la joven Yahaira Bueno Rodríguez, de 23 años nativa de Monción, de la provincia de Santiago Rodríguez, a una jueza de la oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente, del Departamento Judicial de la provincia de Valverde, luego que su pareja sentimental de 65 años fue apresado por la Policía, cuando la golpeaba la madrugada de este viernes en Mao.



Su marido responde al nombre de Juan Pérez, alías Trozo de Yuca de 65 años, con el cual ha procreado una niña de un año y ocho meses.

Tiene otros dos hijos una hembra de cuatro años y un varón de 3, fruto de una relación anterior.



Sin embargo, la jueza de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Departamento Judicial de Valverde, no escuchó los ruegos de la joven y envió a prisión preventiva por tres meses como medida cautelar al hombre por violencia de géneros.



Al escuchar la sentencia provisional en contra de su pareja sentimental, que le lleva una diferencia de edad de 42 años, la muchacha sufrió un ataque de ira

Archivado en:: VALVERDE