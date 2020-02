Leonel ha tenido acercamientos con Abinader para retirarse en primera vuelta, según Daniel Pou

SANTO DOMINGO.- El politólogo Daniel Pou reveló este viernes que el presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández y el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, han tenido acercamientos para que el expresidente de la República se retire en primera vuelta en las elecciones presidenciales de mayo.

“Yo he tenido informaciones de que Leonel Fernández ha tenido acercamientos con Luis Abinader para retirarse en la primera vuelta, ha habido conversaciones”, aseveró Daniel Pou.

El politólogo emitió sus opiniones al ser entrevistado por los periodistas Luis Brito y Rafael Zapata, durante la emisión del programa El Nuevo Diario Am, el cual se transmite de lunes a viernes por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Igualmente resaltó que los seguidores de Leonel Fernández, que son del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), le brindarán su total apoyo a Luis Abinader.

“Sectores que vienen del PLD, aún sean seguidores de Leonel Fernández, de manera automática votarían por Luis Abinader”, sostuvo el politólogo.

Crisis electoral en el país

Igualmente indicó que el país está en el tránsito de una crisis electoral que se produjo por el proceso abortado de las elecciones municipales del pasado domingo 16 de febrero.

“Hay sectores atizando a darle una dimensión a la crisis que realmente podríamos decir que es inducida”, aseguró el politólogo.

Pou también agregó, que la problemática de la crisis actual ha provocado que se realicen protestas durante cuatro días seguidos frente a las instalaciones de la Junta Central Electoral (JCE) y en varias provincias del país.

Beneficiados con las protestas

El experto en análisis político resaltó que con todas las manifestaciones que han acontecido en el país solo un grupo es el que resulta beneficiado, destacando que es la oposición.

“Con toda esta movilización que se ha hecho de jóvenes, marchas simultáneas en todo el territorio nacional, por lo menos favorece a la oposición de una manera bastante impactante”, aseguró Pou.

Peor momento para el PLD

Pou destacó que la situación actual que atraviesa el partido de gobierno, PLD, no es la mejor en el ámbito político dominicano.

“La situación para el gobierno y para el Partido de la Liberación Dominicana no es la mejor en este momento. La oposición ha sacado partido y ha tomado una coyuntura que está rodeada de una serie de incertidumbres como su punta de lanza para enfrentar al gobierno y al partido de gobierno. Indiscutiblemente que el partido de gobierno lo que ha hecho sencillamente es dejar discurrir la situación”, enfatizó Pou.

Voto automático

Pou también criticó que en el país hayan satanizado el voto automatizado, ya que considera que es uno de los métodos más seguros y puede limitar la posibilidad de un fraude electoral.

“A mí por ejemplo me preocupa que hayan satanizado el voto automatizado. El voto automático es más seguro, limita mucho más la posibilidad de fraude que el voto manual”, expuso Daniel Pou.

Fuente: [ + ]

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Archivado en:: NACIONALES