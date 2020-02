La Policía no aclara cómo técnico de Claro sufrió traumatismo mientras estaba detenido

Ante la denuncia de tortura de que habría sido víctima el técnico de la empresa de telecomunicaciones Claro, la Policía informó esta mañana que cree que el joven “tiene dislocado un hombro y un pie” y los estudios del Centro Médico Moderno, donde está ingresado, según los especialistas, establecen que tiene un esguince y un traumatismo.

El empleado privado, Manuel Antonio Regalado Martínez estaba detenido por conocer sobre el “sabotaje” a las elecciones municipales del pasado domingo e informó al seguridad del candidato del PRM, Luis Abinader, el coronel de la Policía Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien guarda también prisión.

En una entrevista por Zol 105, el vocero de la Policía, Frank Feliz Durán, informó que Regalado Martínez “estuvo bajo el control de procuradores fiscales” que llevaban la investigación, mientras se encontraba detenido, y que la denuncia sobre tortura será investigada por esa institución.

“Lo que nos informan los investigadores es que él ha ido a varios centros médicos, el primer centro médico que lo analizó y no encontró nada comprometedor y ahora recibo la información de que tiene dislocado, creo que un hombro y un pie. Nosotros vamos a iniciar una investigación, estamos esperando que ellos hagan una denuncia formal con relación a eso. De todos modos con la denuncia que ellos han hecho es suficiente para nosotros iniciar una investigación”, sostuvo el vocero de la Policía.

A la pregunta de dónde estuvo detenido, no respondió a la interrogante diciendo que esa parte la tiene la DICRIM.

Por el caso, la Policía todavía no ha ofrecido información sobre el oficial que supuestamente propuso a Regalado Martínez le ayudara a penetrar de manera sospechosa a la Junta Central Electoral y que, según se ha revelado es el coronel Koji Maruyama, de 58 años.

Feliz Durán dijo que Manuel Antonio Regalado Martínez “fue puesto en libertad por el Ministerio Público” y entregado a sus abogados, por lo que será requerido cuando se entienda que aportará a la investigación

“Ustedes pueden tener la plena seguridad de que él estuvo todo el tiempo bajo el control de procuradores fiscales”, indicó.

Dijo ignorar cuánto tiempo tenía detenido el técnico

Del Centro Médico Dominicano, Regalado Martínez fue trasladado al Centro Médico Moderno, donde todavía permanece.