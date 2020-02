Juliana vuelve a los estudios de grabación luego de superar cáncer

La merenguera Juliana O'neal, ha vuelto a los estudios de grabación a producir su nuevo proyecto musical luego de superar su padecimiento contra el cáncer de mama.

A través de una foto en su cuenta del Intagram, la mambera indicó que en esta ocasión busca lograr fusiones, mezclas y géneros musicales diferentes.



“De vuelta al estudio! Ansiosa y llena de adrenalina! A crear, a fluir... a lograr fusiones, mezclas, diferentes colores y géneros musicales. Poco a poco me iré reintegrando... estoy en búsqueda de canciones, arreglos y #mamboteo Are you ready?”, escribió.



El pasado mes de enero, también a través de una publicación en Instagram, O´neal anunció a sus seguidores que había podido por tercera vez vencer el cáncer.

