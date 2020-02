Juan Luis Guerra canta a la patria desde la Plaza de la Bandera

Santo Domingo

"Que siempre esté en nuestras bocas un canto para nuestra patria". Con esta frase Juan Luis Guerra se dirigió a la multitud en la Plaza de la Bandera, donde interpretó "Canto a la Patria" y "Ojalá que lleva café", recibiendo el aplauso entusiasta de la multitud.

La participación de Juan Luis alborotó y emocionó a muchos de los presentes que le ayudaron en el coro de "Ojalá que llueva café".

"No hay una vaina que me llene más el corazón que decir que soy pa' arriba, no somos playas bonitas, somos gente buena, somos gente que lucha, aquí se impone la democracia y seguimos esperando que llueva café", expresó la cantautora Covi Quintana al presentar junto a Manny Cruz a Juan Luis Guerra.

Juan Luis expresó que acudió a la manifestación por la democracia, la paz y "el derecho de elegir a nuestros gobernantes libremente, que viva la República Dominicana".

Luego agregó: "Dios bendice a la República Dominicana, que su amor perdure para siempre, gracias Señor". El artista estuvo acompañado de sus coristas Roger Zayas, Adalgisa Pantaleón y Quico Rizek.

La manifestación en la Plaza de la Bandera comenzó a las 11:27 de la mañana de este 27 de febrero, con Nashla Bogaert y José María Cabral a cargo de las palabras de bienvenida.

Más de una docena de artistas se está presentando en el evento, algunos para interpretar algún tema y otros a pronunciar un discurso.