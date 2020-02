Juan Luis Guerra califica de una vergüenza suspensión de elecciones municipales

Juan Luis Guerra.

El destacado artista dominicano Juan Luis Guerra reaccionó ante la suspensión este domingo de las elecciones municipales a nivel nacional y ha calificado este proceso como una "vergüenza".Con una frase de su recordada canción "El costo de la vida" de 1992 y una publicación en blanco y negro de la palabra "Democracia", el músico se cuestionó, "¿será porque no hablamos francés? en referencia al estribillo que retrata como si fuera hoy a la sociedad:"Y la gasolina sube otra vezEl peso que baja, ya ni se veY la democracia no puede crecerSi la corrupción juega ajedrezA nadie le importa qué piensa ustedSerá porque aquí no hablamos francésAh, ah vous parlez?".Este tema, de su producción "Areíto" se complementa con un videoclip que impactó para la época y sigue siendo de referencia, pues muestra como la guerra, las protestas, discursos políticos, viajes ilegales y la pobreza dominaron la década de los 90, principalmente en República Dominicana."Somos un agujeroEn medio del mar y el cieloQuinientos años despuésUna raza encendidaNegra, blanca y taínaPero quién descubrió a quién?", es otro estribillo de "El costo de la vida".El anuncio de la suspensión debido a fallas en el sistema del voto automatizado lo hizo el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, quien informó que se celebrarán nuevas elecciones en una fecha oportuna."La verdad es que no tenemos una unanimidad de criterio, pero la Junta Central Electoral ha decidido y decide en este momento, siendo las 11 y 11 minutos de la mañana, suspender las elecciones a nivel general", dijo el funcionario.Castaños Guzmán habló luego de sostener una reunión con el pleno y los delegados de los partidos.En la mañana, delegados de los partidos de oposición denunciaron una serie de dificultades en los municipios con voto automatizado donde no aparecían candidatos ni los partidos en las boletas.La denuncia la hicieron los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP), Reformista Social Cristiano (PRSC), País Posible (PP), Alianza País (AlPaís), Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).