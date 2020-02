Joven que fue asesinada ayer por su expareja habría ido a la vivienda de éste a contarle que se iba a casar

“Nunca tuvo ningún tipo de problemas con nadie, no discutía, era un muchacho de su trabajo y era muy decente”. Así describió un vecino, que vivió varios años al lado de la casa del joven que ayer mató a su ex novia y luego se quitó la vida.

Walkis Arias (Dany Flow), tenía un colmado, una peluquería, trabajaba en un banco y estudió contabilidad, por lo que a su vecino, que no quiso identificarse, aún se le hace difícil creer lo ocurrido.

“Dany verdaderamente era un muchacho bueno. Nosotros los del barrio no esperábamos eso. Dany era un muchacho que tenía su peluquería, luego puso un colmado y verdaderamente, yo mismo y mis hijos lloramos con esta noticia”, agregó el hombre.

Según la información que maneja sobre la relación de Dany con Yajaira Pérez, de 29 años, él la conoció dos años atrás, pero ya se habían separado, pero que la joven se dirigió a la vivienda de él supuestamente a informarle que se casaría con su actual pareja, noticia que lo enfureció y por la que habría cometido el hecho.

Un hermano del homicida fue quien encontró los cuerpos sin vida en la vivienda, la mujer tirada en el suelo y su pariente con una cuerda en el cuello.

El hecho ocurrió en la calle proyecto 16 del sector Mejoramiento Social, alrededor del mediodía de ayer.

Arias dejó en la orfandad a un hijo de siete años que había procreado en otra relación.

Con la muerte de Yajaira el mes de enero cierra en 8 feminicidios, de los cuales tres ocurrieron el primer día del año.

Fuente: [ + ]

Archivado en:: NACIONALES