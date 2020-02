Iris Guaba confirma es de ella el audio en que ordena “caerle encima” a periodistas

.

La directora del Plan Social de la Presidencia,Iris Guaba, confirmó la tarde de este jueves que se trata de ella, quien en un audio ordena a personas que les “caigan encima” a través de las redes sociales a los periodistas y a la oposición que se oponen a las licitaciones para comprar electrodomésticos a días de las elecciones municipales.

“Yo lo que estoy tratando, como cualquier persona, ser humano, es defenderme de las acusaciones, eso es lo que quise decir”, explicó Guaba, durante su intervención en el programa de radio “El Sol de la Tarde”,

La funcionaria dijo que tal vez se expresó de una manera “muy emocional” en el audio: “Yo soy un ser humano”. Afirmó, además, que le tiene mucho respecto al periodista Huchi Lora, a quien ordena a que se le ataque a través de las redes sociales.

A Iris Guaba se le escucha decir en el audio: “Lo importante es, no es que escriban aquí, lo importante es que escriban afuera, que chequeen las redes, en todos los lados. Chequeen donde los hacedores de noticias, por ejemplo, busquen a Huchi Lora, Altagracia Salazar, Orlando Jorge Mera, búsquelos y cáiganles encima, que ese es un estúpido, aprovechando un artículo que no es”.

“Y, también, resaltar, que a la oposición no le interesa los planes sociales, que ellos quieren cerrar los planes sociales, que no solamente en esta ocasión, sino siempre ellos son reincidentes en ir en contra de los planes sociales porque ellos entienden que eso es clientelismo”, dice la funcionaria en el audio.



Desde hace unos días, las críticas llueven sobre Iris Guaba y la institución que dirige, tras hacer dos licitaciones para comprar electrodomésticos en tiempo de campaña electoral. Por dicha compra, la oposición solicitó la intervención de la Junta Central Electoral (JCE) para que se detengan las dos licitaciones. Al respecto, el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, pidió al Gobierno suspender dichas compras y actuar con prudencia.

Reacción de Guaba a pedido de JCE

“Creo que el presidente de la Junta ha sido sorprendido en su buena fe; con la mejor intención él emitió el juicio, sin embargo, hay una situación que hay que aclara, que es que yo estoy cumpliendo con la ley”, argumentó Guaba en una rueda de prensa ofrecida la tarde del miércoles.

Afirmó que dichas compras están en el programa del Plan Social de la Presidencia y tienen que hacerla ahora porque, afirmó, los procesos para la adquisición de electrodomésticos es largo, puesto que dichos productos no se fabrican aquí, sino que son importados.

“Si nosotros desistiéramos de hacer esa compra en este momento, nos veríamos en la obligación de hacer una compra de urgencia más adelante, lo que nos encarecería más los productos, gastaríamos más, pero, además de todos, nosotros no tenemos una base legal de nosotros decir ‘vamos hacer una licitación de urgencia, bueno porque por las elecciones no pudimos licitar’”, detalló.

Iris Guana aseveró que el Plan Social de la Presidencia no se usa para fines políticos, sino para las personas necesitadas.

