Gonzalo Castillo exige una exhaustiva investigación por falla obligaron suspensión de elecciones municipales

El candidato advirtió que los dominicanos hemos luchamos mucho por nuestra libertad y nada ni nadie puede quitarnos el derecho a elegir.

SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, exigió esta noche una rigurosa investigación sobre las circunstancias que motivaron la falla técnica del sistema del voto automatizado, que obligaron a la suspensión de las elecciones municipales, y que a los eventuales responsables les caiga todo el peso de la ley.

"Como ciudadano y candidato a presidente del PLD siento una justa indignación y exijo una rigurosa investigación sobre todo lo sucedido. Y que a los eventuales responsables les caiga todo el peso de la ley", precisó.

Castillo solicitó una pronta y eficiente solución, dentro del marco de la ley, que permita a los dominicanos y dominicanas elegir libremente a sus autoridades, a decidir quiénes serán sus representantes en tiempo y forma. Precisó que "los dominicanos luchamos mucho por nuestra libertad y nada ni nadie puede quitarnos el derecho a elegir.

El candidato presidencial afirmó que hoy debió haber sido un día de fiesta democrática en nuestro país, donde la ciudadanía se expresara y decidera que futuro quiere.

"En toda elección debe garantizarse el debido proceso. Cuando esa garantía no está dada, es porque se está dañando el sistema democrático. No podemos permitir que se silencie la voz del pueblo, eso pertenece al pasado más oscuro de nuestro país", dijo indignado Gonzalo Castillo.

El candidato destacó que los ciudadanos, con mucho esfuerzo, cumplieron su deber cívico saliendo masivamente a votar, usando parte del domingo, día de descanso y familia para elegir las autoridades municipales

Castillo sostuvo que ha recorrido todo el país, abogando por una nueva forma de hacer política, la de decencia y respeto a los demás. "He pedido a todos mis seguidores que no se dejen provocar; que me ayuden a cambiar el odio por el amor, el desprecio por el cariño. Sé que ese es el camino".

"Juntos como dominicanos, aprovechemos esta oportunidad para que nuestra nación salga más fortalecida, y nuestra democracia más consolidada", concluyó el candidato presidencial.

16 de febrero de 2020.-

