Fernando Villalona está dolido y dice se mal interpretó cuando dije que si tenia que tomar las armas lo haría.. Ver vídeo.

«Un saludo a mi pueblo dominicano que tanto amo desde los Estados Unidos, sé la situación por la que esta atravesando el país y lamento no poder estar ahí para apoyar esa causa que es de todos nosotros, ya que tenia previsto meses atrás estar aquí de gira por aquí.»



También quiero enviarles un mensaje, ya que esta circulando un vídeo de una entrevista que me realizó la cadena de Univision 41 donde el pasado 18 de febrero fue la grabación, y donde me preguntan sobre la situación del país y yo di mi punto de vista, por desgracia se mal interpretó cuando dije que si tenia que tomar las armas lo haría.



No se me especifico para que , pero yo que tengo 50 años cantándole a mi patria y sirviendole a mi nación, veo como la prensa amarillista quieren crear contenido conmigo haciéndome un daño inaceptable.



como a esos medios se les ocurre que tomaría las armas en contra del pueblo? Yo me entrego a mi pueblo 100% que siempre me respalda y nunca me deja solo, para que salga de contexto mis declaraciones. La entrevista dura 4 minutos y solo esta circulando los primeros 40 segundos, invito a todos los medios a verlas y luego dar sus puntos de vistas, no recibo dinero de ningún partido , ni de ningún líder político, todo lo que tengo me lo he ganado fajado y ustedes han sido testigo de todos mis procesos buenos y malos. Los quiero y reciban de mi un gran abrazo efusivo desde la distancia. «Nunca tomaría las armas para luchar contra mi pueblo que me ha dado tanto. Solo exclusivamente si me mi pidieran , seria para luchar en contra de cualquier fuerza extranjera que pretenda invadir el país»