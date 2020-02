Faride Raful dice suspension elecciones beneficia al PLD porque oposición está desangrada económicamente

Faride Raful, diputada y candidata a senadora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por el Distrito Nacional, expresó hoy que la oposición se encuentra desangrada, a nivel económico, para enfrentar otro proceso político tras la suspensión de las elecciones municipales del pasado domingo 16 de febrero.

“Nosotros no tenemos recursos económicos, nosotros estamos desgastados, desangrados para irnos a otro proceso, es haciendo un esfuerzo doble que vamos”, manifestó.

También aseguró que la oposición no cuenta con las herramientas necesarias para detener unas elecciones. “Ustedes saben lo que implica para nosotros como oposición política detener un proceso y buscar recursos económicos nuevamente para irnos a una elecciones, que dicho sea de paso ayer la Junta anunció que son el 15 de marzo sin consultar con los partidos políticos, ni los actores que van a participar en dicho proceso”, señaló la diputada.

La congresista afirmó que la suspensión de las elecciones municipales solo beneficia al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) porque controla todos los recursos del Estado.

Además, que el PLD controle todas las vías institucionales del país, por lo que se hace «imposible» poder darle curso a una investigación sobre las fallas ocurridas en el voto automatizado y que provocaron la suspensión de los comicios municipales.

“Todas las vías institucionalizadas están controladas y secuestradas por el PLD, eso impide que la vida democrática de la nación tome su curso”, agregó.

La candidata a diputada por el PRM ofreció esas declaraciones en el programa El Sol de la Mañana.

Fuente: [ + ]

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Archivado en:: POLITICA