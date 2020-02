Previo al lanzamiento de la nueva película Rápido Y furioso 9, la rapera Estadounidenses Cardi B, que tiene una participación el ella expreso lo emocionada y lo nerviosa que se siente, al participar en la popular saga, y con tan famosos actores.

Confiesa en español no ha visto su trabajo, cruza sus dedos para que su actuación allá sido buena, “Esto es algo nuevo para mí, Me siento muy feliz, muy orgullosa… aun no me la creo, eso me pone muy nerviosa” dice Cardi B.

Vin Diesel uno de los principales actores de la saga, expreso que las figuras latinas, estarán teniendo un papel importante en la saga

Siempre me pongo bien nerviosa delante de los artistas, informo de su participación en concierto donde canto algunos de sus temas, este concierto comenzó pasado las 11 de la noche.

Se trata de la novena entrega de la saga protagonizada por Vin Diesel se estrenara en España el 22 de mayo de este año.

Cardi B y el puertorriqueño Ozuna rey del son nuevos integrantes a la familia de Rápido y Furioso, esta es novena entrega de la saga protagonizada por Vin Diesel está dirigida por Justin Lin (Scorpion), que se estrena en España el próximo 22 de mayo.