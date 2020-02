Está generación no tendrá sus años dorados musicales

A lo largo de su carrera musical, el baladista Álvaro Torres ha logrado grabar 21 producciones de las cuales han salido numerosos éxitos que han trascendido las generaciones.



El intérprete de “Acariciame” en una visita a Listín Diario dijo que los ochenteros y baladistas hacen algo más trascendental, algo que perdura durante años.



“A la generación de ahora hay que darle música más duradera, algo menos trivial, aunque es bueno que los baladistas agreguen algo de estas nuevas generaciones a su repertorio, sin olvidarse de su propio estilo musical”, manifestó Torres



En cuanto a su permanencia a través del tiempo, el cantautor indicó que años atrás las voces no pasaban por ningún proceso digital, las voces eran muy limpias lo que beneficiada a los artistas porque cada uno hacia algo original dentro del género.



Antes la voz no se trabajaba, era la voz natural sin arreglos, pero ahora los arreglos de sonido convierten la música y los tonos en sonidos muy parecidos, por eso ya no hay tanta explosión de creatividad como en años anteriores. Fui muy afortunado de crecer en una época más pura”, dijo el artista.



Para la creación de sus canciones su mayor recurso es la espontaneidad y sus sentimientos, ya que muchos de sus éxitos vienen de historias personales y en algunas ocasiones se le hace más difícil emplear la misma creatividad para crear una nueva pieza.



Quince años atrás la creatividad era como un grifo abierto, no tenía que hacer nada, solo pensar en algo y ponerle música, luego vas llenando las páginas de líneas y tienes que tener cuidado de no hacer el mismo trabajo siempre o chocar con una canción que salió hace dos meses y se complica cuando y atienes quinientas canciones y quieres hacer calidad", expresó .



No todo es el perreo, hay jóvenes que están haciendo buena música, un material fresco y he colaborado con un joven cubano, se llama Lenier y veo mucho potencial en él tiene buena letra, trabajamos el proyecto 'me extrañaras' y es parte de mis pequeñas innovaciones, pero también estuve trabajando con Jacob Forever, otro éxito porque es una persona muy romántica alguien muy espiritual y me encanta trabajar con personas así”, explicó el cantante.



Álvaro agradece a los padres de la generación Milenials por rescatar la música y enseñarle a esta generación un poquito del pasado en cuanto a cultura musical se refiere, además de no permitir que los grandes clásicos queden sepultados en el pasado.

