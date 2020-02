Por José Zabala -

NUEVA YORK.- Héctor Acosta “El Torito” declino la invitación para cantar el himno nacional dominicana en la plaza de la Bandera este jueves 27 de febrero 2020 en la celebración del 176 aniversario de la independencia Dominicana y durante el evento “Trabucazo 2020”. Esta vigilia es organizada por jóvenes que han liderado las protestas que comenzaron desde el domingo 16 de febrero, luego de la cancelación de las elecciones municipales por la Junta Central Electoral sin dar repuestas algunas.

El Torito, con un discurso conciliador y motivador para los jóvenes, lleno de vibras positivas para el pueblo dominicano y con la madurez que requiere el momento, la causa y con todo el respeto para los os organizadores del evento, dijo sentirse agradecido con la invitación, pero reconoció que por el bien de la nación, la democracia, la causa que ahí se está manejando desde el mismo domingo 16 de febrero, cuando la democracia recibió una estocada mortal, ha decido declinar y no estará presente. Con su discurso declinatorio recibió el apoyo total de todos sus seguidores y la opinión pública.

“He decidido no participar por respeto a los jóvenes, al país y la institucionalidad que organiza ese encuentro. Quiero convocarlos a todos para que asistan a la plaza de la bandera este jueves 27 de febrero, que vayan en paz, en armonía y solo se pueda gritar, aplaudir y pedir por el bienestar de la nación que es lo más importante. Si me invitaron a cantar el himno, no acostumbro a ir donde no me invitan”, comento El Torito en un video cargado en su cuenta de instagram @eltorito33.