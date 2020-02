El Pacha casi explota por llamar la atención

Daniel Goleman





SANTO DOMINGO.- Frederick Martínez (El Pachá) no se ve muy bien. De hecho, el comunicador fue revisado y chequeado por la experta en belleza Carolina Spa, quien mostró preocupación por el por el deterioro físicoha visto en el animador de televisión.

Por esta razón, El Pachá se someterá a tratamientos terapéuticos con el objetivo de recuperarse del estrés, que hasta se le ve con menos pelo.

Según la experta, esto obedece a los constantes viajes del comunicador, quien todas las semanas teiene que hacer el programa Pégate y gana con El Pachá, viajando todas las semanas.

y esto queda evidenciado semanalmente en su show «Pégate y Gana», y es que hace unos días el comunicador dijo sentir «vergüenza» de mostrar públicamente su cuerpo por las libras obtenidas en los últimos años.

El Pachá mostró en un video su deteriorado cuerpo a sus seguidores responsabilizando al estrés y los desórdenes alimenticios, según publicó el portal MASVIP.

Su meta es mejorar su apecto físco y su salud en tres meses. "Con el Pacha vengo trabajando por doce años. Pero ya tocó fondo por su desorganización alimenticia. Tendremos un Pacha nuevo y atractivo. Ahora no está en su mejor momento físico y el va a cumplir con el tratamiento», expresó Carolina Spa Fuente: [ + ]

