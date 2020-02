El merenguero Rafa Rosario en su instragram salió al frente en la defensa de Fernando Villalona.

Rafa Rosario en su Instagram:

Fernando Villalona es un hombre noble. Es un dominicano probado... de pura cepa...orgulloso de su tierra y de su gente. Fernando es una persona que ha sabido salir airoso de momentos muy difíciles en su vida, llegando a convertirse en ejemplo para todos nosotros. El ha demostrado que cuando se quiere, con trabajo, con fuerza de voluntad, firme decisión, y con la ayuda de Dios, podemos salir airosos del hoyo más profundo en que podamos encontrarnos sumergidos. Eso es admirable !! Loable !! El éxito más grande que puede tener un ser humano, es poder levantarse después de una caida. Nunca he tenido dudas del amor que Fernando Villalona le tiene a nuestra patria. Desde muy jovencito ha sido portavoz del orgullo patrio, le ha cantado a nuestra tierra con amor, con ternura, con el alma, resaltando nuestros valores, nuestras bellezas, y diciéndole al mundo el hermoso paraiso que es nuestra amada Quisqueya, en especial su adorada Loma de Cabrera. Cualquier mal entendido, es eso, un simple mal entendido, y no podrá jamás borrar el amor a nuestra patria y los aportes que a nuestra música y nuestra cultura ha hecho RAMON FERNANDO VILLALONA EVORA. NUESTRO MAYIMBE !!! Fernando, desde aquí nuestra solidaridad, respeto y admiración de siempre. " ¡ Oh, America infeliz, que solo sabes de tus grandes vivos, cuando ya son tus grandes muertos "