El funeral de Kobe Bryant será el 24 de febrero en el Staples Center

Los Ángeles organizan un funeral público el 24 de febrero en el Staples Center para Kobe Bryant y más los ocho fallecidos el mes pasado en un accidente de helicóptero, informaron el jueves dos fuentes familiarizadas con el evento.

El funeral coronará semanas de homenajes en toda la ciudad luego del accidente del 26 de enero que mató al ícono de los Lakers, su hija de 13 años, Gianna, así como a padres, entrenadores y jugadores del equipo de baloncesto de la Academia Mamba de Bryant.

La gente convergió durante una semana después del accidente fatal, reuniéndose en L.A.Vive y Staples Center, donde el Laker se convirtió en una leyenda del baloncesto, para llorar. Los fanáticos de todo el mundo también han viajado al lugar del accidente en Calabasas para presentar sus respetos. El viernes antes de un partido contra los Portland Trail Blazers, los Lakers hicieron un emotivo homenaje en el Staples Center dirigido por LeBron James.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo la semana pasada que se estaban preparando las honras fúnebres.



"Creo que un mensaje que diría es que no se trata solo de un hombre que era jugador de baloncesto, se trata de un padre, líder, cineasta y artista ", dijo a los periodistas. Staples Center ha sido sede de memoriales para los artistas Michael Jackson y Nipsey Hussle. La información sobre el calendario y los boletos para la ceremonia todavía no está disponible.

