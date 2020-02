El chiste del dia; Fiscal Nelson Rodríguez de Valverde afirma calumnian a Jean Alain para desacreditar su excelente labor

Mao.- El procurador fiscal Titular del Distrito Judicial de Valverde licenciado Nelson Rodríguez, afirmó que los detractores del Procurador general de la república Jean Alain Rodríguez, se atreven a calumniar su gestión, desacreditar su loable labor, mientras escudan en los medios de comunicación, con denuncias anónimas y poco responsable.

Explicó que deberían esos mismos detractores, fiscales que conocen la Ley dar la cara, señalar con claridad, las normas que ha infringido nuestro líder institucional y mantener los cargos, si tan serios son. Sabemos de antemano que no lo harán, porque no obstante, lo que denuncian es una calumnia, no cuentan con el valor para mantener sus cargos, apuntó.

Relató que el Consejo Superior del Ministerio Público está obligado a colocar en esas plazas a fiscales de carrera, y que la institución en vez designarlo por resolución, ha preferido abrir un concurso como lo estipula la ley, en el cual a la fecha han presentado más de 100 propuestas, todas de postulantes miembros de la carrera del Ministerio Público.

Señaló que “esos planteamientos son totalmente falsos” y consideró que una organización cívica objetiva y no parcializada, no debe hacer denuncias sobre anonimatos y sin especificar las supuestas personas que han dado tal información, y aseguró que más del 80% de las plazas se concursan por estar vencidas y no por renuncias.

En ese orden dijo el magistrado Rodríguez, que estos concursos se realizan para esta misma fecha porque coinciden con el calendario de designación, y que hay más de cien (100) plazas que no están siendo concursadas porque no se han vencido o son de designación administrativa, y reitera que las que se están concursando, en más de un de un 80% están vencidas, y en el resto sus titulares han solicitado ascensos o movimientos.

Concluyó informando que el Consejo Superior del Ministerio Público está obligado a colocar en esas plazas a fiscales de carrera, y que la institución en vez designarlo por resolución, ha preferido abrir un concurso como lo estipula la ley, en el cual a la fecha han presentado más de 100 propuestas, todas de postulantes miembros de la carrera del Ministerio Público y que no se trata de una opción, sino una obligación, concursar las plazas vencidas.

"Jean Alain Rodríguez es el segundo mejor valorado entre siete países de Latinoamérica según encuesta"