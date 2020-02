El cacerolazo hizo anoche su debut como elemento de protesta ciudadana

Distintos barrios de la capital acogieron el llamado a realizar por 10 minutos un cacerolazo para “defender la democracia”, luego de la suspensión de las elecciones municipales el pasado domingo, tras colapsar los equipos del voto automatizado.

Esta es la primera vez que se realiza un cacerolazo en la capital. Sectores como Naco, Piantini y Ensanche Quisqueya también se sumaron a esta forma de protesta anoche.

Diferentes videos que llegaron a esta redacción muestran a las personas salir de los edificios y casas haciendo sonar ollas, calderos, vasos y otros utensilios.

La convocatoria que se difundió la mañana de este viernes, pedía a la ciudadanía sacar “olla, caldero, o sartén y dale duro con un cucharon por 10 minutos desde tu acera, ventana o balcón, firma, graba difunde, a defender el país, a defender nuestra democracia”.

Dueños de la plaza en cinco jornadas consecutivas

Con una cometa en mano, que volaba encima de los techos del edificio de la Junta Central Electoral, un niño de 14 años de edad, apodado “Rolandito”, demostró que para protestar no hay edad.

Rolandito contó a periodistas del Listín Diario que vino apoyar la protesta haciendo lo que el sabe hacer, volando chichigua, es lo que más le gusta hacer en su tiempo libre.

El infante dijo que llegó a la protesta caminando desde Herrera y le tomó aproximadamente una hora. Hizo la salvedad que que tenía 50 pesos para pagar el pasaje de ida y vuelta, pero ese dinero se convirtió en donación cuando lo cedió a alguien “que lo necesitaba más que yo”.

“Yo tenía 50 pesos y me encontré con un muchachito en la calle que me dijo que tenía hambre y sed, yo también tenía sed, pero el lo necesitaba más que yo. Yo vine para acá a volar chichigua porque eso es lo que más me gusta, mis padres me explicaron que las cosas están mal en el país y la gente está protestando para que la cosa se arregle”, explicó El Niño mientras trataba de alzar su su cometa. Además de niños también personas mayores vinieron apoyar a los jóvenes, y dicen estar participando porque son el ejemplo y de quienes los jóvenes seguirán los pasos.

“Yo vine apoyar por el futuro de mis tres hijas, no las voy a dejar solas en un país corrupto por eso vengo a protestar”, dijo un manifestante de 43 años de edad.

“Yo vine apoyar a los jóvenes en esta protesta porque ellos están exigiendo algo que es derecho fundamental, “respeto”, y todo el mundo lo merece”, dijo un señor de 60 años que se encontraba en la protesta.

Los jóvenes protestan en su lenguaje

Más jóvenes con caretas y pancartas creativas, que les permiten protestar en su lenguaje, se agregan a la protesta. Junto con el concepto de demagogia, una joven escribió en su pancarta “el gobierno es demagogo”, y describió el término como, “degeneración de la democracia, consistentes en que los políticos mediante concensiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir mantenerse en el poder”. Además de ese mensaje, se vieron consignas como, “se le apagó la pampara al PLD”, “lo tiguere también tamo aquí”, “la calle bota fuego y el estado faya faya”, y “ni Mozart la para esta protesta, hasta lápiz está consciente de que está harto”.

Cuál es el ambiente en los alrededores de la protesta?

Se trata de una protesta pacífica, pero ya se han reportados algunos casos delictivos en la misma, atracos, atropellos y ruptura de cristales en los vehículos.

“Hay una banda de criminales que quieren sabotear lo que estamos tratando de hacer pacíficamente, me acaban de robar mi iPhone de mi cartera, vamos a parar esta conducta”, dijo una joven que se encontraba en la protesta el cuarto día. Otro joven reportó a periodistas de este Listín Diario que le rompieron el vidrio del vehículo, que estaba parque así en las inmediaciones de la Plaza, y le robaron una mochila que había dentro.

Un agente de la Policía Nacional también reportó que un individuo que se desplazaba en una motocicleta, atropelló a un manifestante y a una agente de la Policía Nacional.

DATOS

Izan banderas

Protestantes hacen todo lo posible por izar la bandera.

El tercer de protesta los manifestantes bajaron las banderas a media asta.

La plaza

El cuarto día la Plaza amaneció sin banderas y los protestantes trajeron sus propias banderas para izarlas.

Iniciativas

Para evitar que vuelva a ocurrir, todas las drizas de la Plaza de la Bandera fueron retiradas, pero eso no detuvo a los manifestantes.

Himno

Un hombre se trepó en las astas para colocar drizas improvisadas con hilo de nylon.

Una vez fueron colocadas el pueblo entonó en una sola voz el Himno Nacional.



