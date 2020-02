Detienen menor acusado de violar a su madre en Elías Piña

ELIAS PIÑA.- La Policía informó el apresamiento de un menor de 16 años acusado de presuntamente violar a su madre el pasado martes, en un hecho registrado en esta provincia.

Las autoridades policiales informaron que el adolescente fue apresado a eso de las 9:45 de la mañana de ayer mediante orden de arresto No. 00049-2020, motivada a una denuncia de la señora, de unos 40 años.

