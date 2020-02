Cuestionan restricción en el Metro de Santo Domingo a jóvenes con pancartas

El vídeo de un miembro del Cuerpo Especializado de la Seguridad (Cesmet) que supuestamente prohíbe a una joven abordar un vagón del Metro de Santo Domingo ayer con una pancarta de las protestas que se llevan a cabo contra la Junta Central Electoral ha provocado el rechazo de muchos ciudadanos.Los que critican la medida alegan que “el derecho al tránsito público de los ciudadanos está siendo restringido sin razón”.No obstante, otros recuerdan que es otra de las políticas del medio de transporte, como es la prohibición de las expresiones religiosas.El vídeo que se ha hecho viral se ve a un Cesmet conversando con una joven que sostiene un cartón y que alguien, que graba la escena, se queja de la medida implementada. En el audio no se escucha la conversación entre el empleado del metro y la chica.“Mire qué bárbaro, aquí hay gente que se meten con maleta, con bultos, llena de vaina de construcción y este tipo no la quiere dejar entrar con su cartoncito”, dice quien hace el video en la estación del Metro de Santo Domingo, la cual no se especifica.Ayer fue la quinta protesta de miles de jóvenes en la Plaza de la Bandera en demanda de la renuncia de los jueces de la Junta Central Electoral y de que haya sanción al sabotaje de las elecciones municipales del pasado domingo.Algunas de las reacciones@andrewkweenAyer yo abrí mi cartulina desde la mamá tingo hasta la Juan bosh solo les faltaba darme macanazos@chrispagan._Tenemos que estar claros que esas personas solo son empleados y catan ordes de superiores!@joseluna.__Ayer me hicieron votarlo cuando iba de regreso a casa, sin importar que lo iba a meter en la mochila