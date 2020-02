Comunidad de La Vega quema camión que sacaba arena de río Camú

Luego de que los comunitarios de Bayacanes en la Vega se cansaran de denunciar al Ministerio de Medio Ambiente que varios camiones iban con regularidad a sacar arena del río Camú, dentro de una propiedad privada, y no obtener respuesta, llenos de desesperación ante este abuso y violación a la ley, procedieron a quemar un camión que fue a sacar arena.

Las autoridades luego de esto, le dijeron a los comunitarios Steven Taveras, conocido en toda la comunidad por el trabajo que hace a favor del medio ambiente y Ana Usgategui que los acompañen al destacamento del Palacio de Justicia de la Vega para declarar, y una vez estaban en el lugar, los apresaron por influencia del abogado del dueño del camión, un conocido expolicía conocido en la comunidad y vinculado a actos de corrupción.

La comunidad de Bayacanes fue a apoyar a los comunitarios que apresaron, alrededor de 9 abogados se presentaron y el Padre Rogelio Cruz fue pidiendo que también lo metan preso. Las autoridades tuvieron que liberar a los detenidos el otro día, debido a que no fueron acusados.

El dueño del camión no presentó ninguna acusación debido a que si lo hacía, estaría admitiendo ante la Policía que su camión estaba sacando arena de un río, lo que es un acto ilegal. Inicialmente, cuando los detenidos no habían recibido apoyo, el dueño del camión les estaba pidiendo medio millón de pesos, y luego de que la comunidad mostró su apoyo a los detenidos, el dueño del camión bajó su petición a 25 mil pesos. Sin embargo, no se le pagó nada y liberaron a los detenidos gracias a el apoyo de la comunidad.

Actualmente el Ministerio de Medio Ambiente está investigando el caso.