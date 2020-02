CODEHUMA pide renuncia de pleno de la JCE

Por José Luis Fernández La Comisión de Ciudadanos y Ciudadanas por los Derechos Humanos de Mao (CODEHUMA) pidió la renuncia del pleno de la Junta Central Electoral y sus suplentes, al no garantizar la transparencia y la expresión libre de la voluntad del pueblo en las elecciones.

CODEHUMA propuso la designación de un nuevo equipo de jueces y funcionarios electorales independientes del gobierno, que hagan respetar la Constitución y la legislación electoral vigente.

La entidad expresó que el hecho de que los equipos electrónicos no subieran las boletas de la oposición luego de dos procesos de auditoría y ensayos para el voto automatizado no es una casualidad, sino un sabotaje deliberado con la complicidad de los altos funcionarios electorales.

CODEHUMA lamentó que en medio de tanta pobreza se hayan dilapidado unos cuatro mil millones de pesos en equipos y procesos que ahora no sirven. Fuente: [ + ]

Archivado en:: NACIONALES