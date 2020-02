Chóferes de carros públicos se niegan a montar chinos



Choferes de algunas rutas de carros discriminan a chinos, evitando que usen sus unidades o bajándolos de los vehículos, denunció el presidente de la Central Nacional de Transportista Unificados (CNTU), Willian Pérez Figuereo.

Informó que tiene reportes de que al menos tres chinos han sido bajados de carros públicos, incluidos dos afiliados a la entidad que dirige, por temor al coronavirus.

Explicó que uno de esos chinos es amigo suyo y lo llamó para darle la queja de manera personal. Advirtió que no permitirán que se discrimine a nadie y aseguró que quienes sigan con esa práctica serán sancionados y hasta se les cancelarían las rutas si no atienden al llamado.



“Ya estoy preocupado, hay que hacerle un llamado a los chóferes, no podemos esperar que caiga el pánico, los chinos que viven aquí tienen tiempo siendo nuestros clientes y no podemos maltratarlos”, afirmó.

Los nacionales asiáticos que supuestamente “bajaron” de los carros públicos fueron, uno en la ruta de la avenida Independencia, afiliada a la central que dirige Pérez Figuereo, otro en la San Martín, también afiliado a la CNTU y un tercero en el corredor Kennedy, de otra ruta.

