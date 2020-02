Carolina explica no fue a marcha porque tenía un compromiso familiar ineludible

Manifestó que hizo ese compromiso antes de que se produjera la suspensión de las elecciones municipales del pasado domingo 16 de este mes y de que fuera convocada la marcha de ayer, que abarcó varios puntos de la capital y fue encabezada por los candidatos presidenciales del PRM y la Fuerza del Pueblo (FP), Luis Abinader y Leonel Fernández Reyna, respectivamente.

“Desde hace 2 meses he estado entregada a tiempo completo a este reto que teníamos prácticamente materializado y se ha pospuesto, pero tengo otros roles con los que cumplir y hago mi mejor esfuerzo en todos. Nadie imaginaba lo que pasó”, manifestó la dirigente política.

“Aprovecho y te digo que lo que me llena de orgullo es ver como muchos hemos encontrado diversas formas de manifestarnos”, agregó.

“En la Plaza de la Bandera se han congregado miles de ciudadanos de manera pacífica para hacer sentir nuestra indignación. Esos espacios también los he respetado, pero mis hijos, hermanos, amigos, han estado ahí “ siguió diciendo la dirigente perremesista.

Dijo que, “sin embargo, yo no porque aspiro a un cargo de elección popular y considero que no debo estar. Nunca me alejo de mis convicciones y todo lo hago por respeto a mí y a los demás”

La esposa del candidato presidencial del PRM, Raquel Arbaje, publicó un Twitter en el que justifica la ausencia de Carolina Mejía en la marcha de ayer.

“Hace tiempo que Carolina Mejía tenía previsto, a partir de esta fecha, una actividad con su hija. Se suponía que ya no estaría en campaña. Nos lo comunicó. En el PRM somos uno”, escribió la esposa de Luis Abinader sobre el tema.

Raquel Arbaje también escribió en su Twitter que “nuestra amiga y próxima alcaldesa, Carolina Mejía, tenía un compromiso familiar, justo para este día en el cual se suponía ya habíamos pasado el proceso de elecciones municipales”.