CANDIDATO A REGIDOR POR EL PRM EMPLAZA A JOSÉ EDUARDO NÚÑEZ A QUE MUESTRE LAS PRUEBAS QUE LOS CAMIONES SON PRESTADO.

MAO VALVERDE, RD-, La mañana de este viernes el encargado de servicios municipales de la alcaldía de este municipio Domingo Padilla, quien también en candidato a regidor por el PRM, emplazó al candidato alcalde del PLD José Eduardo Núñez, (el mello), a q

ue muestre las pruebas de que los camiones recolectores de los desechos sólidos de la alcaldía son prestados y que luego de las elecciones no abra camiones para la recogida de desechos sólidos.



Padilla, recalcó que él Candidato del partido de gobierno, no tiene forma alguna de salir ganancioso del proceso electoral de febrero 16 por la alta valoración que hoy en día goza el Dr. Odalis Rodríguez por el gran trabajo realizado a favor de los municipes de Mao.



Además señaló que José Eduardo Núñez, (el mello), durante su paso por la gobernación provincial nunca gestionó nada para el desarrollo de este municipio, pero que ahora porque se avecina una contienda electoral a salido al frente a cojer cámara durante el asfaltado de algunos sectores populosos del municipio.



En tanto que moradores del entorno del Liceo Secundario Porfirio Gutierrez, denunciaron que porque él no gestionó el asfaltado de la calle Prolongación Emilio Arte, durante su gestión como gobernador provincial, mientras que moradores de la Avenida General Benito Monción están al grito por la contaminación y enfermedades respiratorias que presentan por el polvo que produce dicha avenida al momento de los vehículos transitar dejan una cantidad de polvo insoportable.

