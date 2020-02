Candidato PRM a Alcalde de Mao, denunció hubo irregularidades en su contra en el Malogrado Proceso Electoral del 16 de Febrero

Por Rafael Pujols -



Mao, Valverde.- El Candidato a la Alcaldía de este Municipio y actual Ejecutivo Municipal, denunció que la foto de su figura para la boleta del malogrado proceso electoral del 16 de febrero 2020, que utilizo la Junta Central Electoral, no era la que el envió cuando se inscribió.



El doctor Odalis Rodríguez, en rueda de prensa en el local municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Mao, dijo que la foto que se puso en la boleta electrónica salía borrosa, por tanto no se figuraba bien y que esta no estaba acorde con su actual físico, por tanto manifestó con eso se pretendió hacerle daño.



Aclaró en ese sentido, que todas esas artimañas no les sirvieron de nada al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), porque a pesar de esa falta en contra de su candidatura, él estaba por encima del 60 por cientos de la aceptación del electorado.



Destacó que algunos hechos o maniobras en algunos centros de votaciones en el suspendido proceso electoral, dificultaron de alguna manera la intensión del voto por su candidatura, pero que gracias a Dios, sus seguidores y simpatizantes marcaban la casilla 2 de la boleta electrónica aunque la foto no se figuraba que era él.



Explicó en ese sentido, que además de que su foto no aparecía en algunos centros de votaciones, otro hecho lo fue el irrespeto al ex Alcalde de Mao, José Peralta, cuando fue requisado por un fiscal en las proximidades del Comedor Económico como si fuera un vulgar delincuente, y tuvieron que desistir porque no le encontraron nada comprometedor.



Así a su simpatizante Adam Jáquez, fue también requisado bajo la acusación de andar comprando votos y le retuvieron más de 3 mil pesos y aun permanecen en la policía Nacional ya que no se lo han devuelto.



Odalis Rodríguez, agrego que sin embargo ellos habían denunciado de un reconocido personaje de este pueblo de Mao, que se dedica a los prestamos informales, se le identifico comprando cedulas y votos, y las autoridades competentes hicieron caso omiso debido a que el mismo es funcionario del gobierno.



Expuso que en la mesa 5 en la escuela Juan Isidro Pérez, el equipo electrónico se frisaba a cada momento, y en el CURNO viejo colocaron un centro de votación en un segundo nivel, lo que dificultó que minusválidos, envejecientes y personas con alguna otra dificultad física pudieran asesar a ejercer su derecho al voto como lo establece la constitución.



Dijo que de toda manera se les quiso de toda forma de humillar y violentar sus derechos y que lamentablemente la balanza solo fue inclinada para un solo lado, porque según manifestó, no oyó decir que los peledeísta que se dedicaron a la compra de cedulas y votos, se les intimara como lo establece la Ley 15-19 de régimen electoral que tipifica como delito esas acciones.



El Alcalde del Municipio de Mao y aspirante a esa misma posición, doctor Odalis Rodríguez, destacó que según los datos a boca de urnas que maneja del tronchado proceso electoral, antes de la decisión de suspensión de las elecciones generales municipales, habían votado alrededor de un 60 por cientos y que el tenia como resultado un 44% del favor del electorado por encima de su más cercano contendor.



Finalmente, Rodríguez, agradeció a sus dirigentes, simpatizantes y a la población maeña en sentido general, por la manera civilizada, democrática demostrado antes, durante y después del descalabrado proceso electoral municipal.



“Quiero felicitar mi municipio, agradecer a los dirigentes y militantes del PRM de Mao, nos sentimos satisfecho por la cordura y civismo, mostrada aun a sabiendas de que estábamos ganando el proceso electoral”, sostuvo el Alcalde de Mao, Doctor Odalis Rodríguez.



Cabe destacar, que en un momento el Doctor Darío Tío Brea, miembro fundador del PLD en Mao, pasando por el frente del local municipal del PRM, se paró a saludar su amigo de infancia, Doctor Odalis Rodríguez y sin saber cómo estaba sentado en la mesa de honor, por lo que se quiso utilizar su presencia para decir que él apoyaba la candidatura a Alcalde del PRM.



Acompañaron al Dr. Odalis Rodríguez, los dirigentes del PRM, Manuel Andrés Bernard (Templars), Diputado; el ex alcalde, José Peralta; el ex diputado, José Francisco López Chávez; Dr. Ramón Rodríguez, Director Municipal del PRM en Mao; el Profesor Luis Manuel Disla (Pichirri), así como los candidatos a regidores, Directores y vocales de Distritos Municipales del Municipio de Mao, entre otros. El Candidato a la Alcaldía de este Municipio y actual Ejecutivo Municipal, denunció que la foto de su figura para la boleta del malogrado proceso electoral del 16 de febrero 2020, que utilizo la Junta Central Electoral, no era la que el envió cuando se inscribió.El doctor Odalis Rodríguez, en rueda de prensa en el local municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Mao, dijo que la foto que se puso en la boleta electrónica salía borrosa, por tanto no se figuraba bien y que esta no estaba acorde con su actual físico, por tanto manifestó con eso se pretendió hacerle daño.Aclaró en ese sentido, que todas esas artimañas no les sirvieron de nada al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), porque a pesar de esa falta en contra de su candidatura, él estaba por encima del 60 por cientos de la aceptación del electorado.Destacó que algunos hechos o maniobras en algunos centros de votaciones en el suspendido proceso electoral, dificultaron de alguna manera la intensión del voto por su candidatura, pero que gracias a Dios, sus seguidores y simpatizantes marcaban la casilla 2 de la boleta electrónica aunque la foto no se figuraba que era él.Explicó en ese sentido, que además de que su foto no aparecía en algunos centros de votaciones, otro hecho lo fue el irrespeto al ex Alcalde de Mao, José Peralta, cuando fue requisado por un fiscal en las proximidades del Comedor Económico como si fuera un vulgar delincuente, y tuvieron que desistir porque no le encontraron nada comprometedor.Así a su simpatizante Adam Jáquez, fue también requisado bajo la acusación de andar comprando votos y le retuvieron más de 3 mil pesos y aun permanecen en la policía Nacional ya que no se lo han devuelto.Odalis Rodríguez, agrego que sin embargo ellos habían denunciado de un reconocido personaje de este pueblo de Mao, que se dedica a los prestamos informales, se le identifico comprando cedulas y votos, y las autoridades competentes hicieron caso omiso debido a que el mismo es funcionario del gobierno.Expuso que en la mesa 5 en la escuela Juan Isidro Pérez, el equipo electrónico se frisaba a cada momento, y en el CURNO viejo colocaron un centro de votación en un segundo nivel, lo que dificultó que minusválidos, envejecientes y personas con alguna otra dificultad física pudieran asesar a ejercer su derecho al voto como lo establece la constitución.Dijo que de toda manera se les quiso de toda forma de humillar y violentar sus derechos y que lamentablemente la balanza solo fue inclinada para un solo lado, porque según manifestó, no oyó decir que los peledeísta que se dedicaron a la compra de cedulas y votos, se les intimara como lo establece la Ley 15-19 de régimen electoral que tipifica como delito esas acciones.El Alcalde del Municipio de Mao y aspirante a esa misma posición, doctor Odalis Rodríguez, destacó que según los datos a boca de urnas que maneja del tronchado proceso electoral, antes de la decisión de suspensión de las elecciones generales municipales, habían votado alrededor de un 60 por cientos y que el tenia como resultado un 44% del favor del electorado por encima de su más cercano contendor.Finalmente, Rodríguez, agradeció a sus dirigentes, simpatizantes y a la población maeña en sentido general, por la manera civilizada, democrática demostrado antes, durante y después del descalabrado proceso electoral municipal.“Quiero felicitar mi municipio, agradecer a los dirigentes y militantes del PRM de Mao, nos sentimos satisfecho por la cordura y civismo, mostrada aun a sabiendas de que estábamos ganando el proceso electoral”, sostuvo el Alcalde de Mao, Doctor Odalis Rodríguez.Cabe destacar, que en un momento el Doctor Darío Tío Brea, miembro fundador del PLD en Mao, pasando por el frente del local municipal del PRM, se paró a saludar su amigo de infancia, Doctor Odalis Rodríguez y sin saber cómo estaba sentado en la mesa de honor, por lo que se quiso utilizar su presencia para decir que él apoyaba la candidatura a Alcalde del PRM.Acompañaron al Dr. Odalis Rodríguez, los dirigentes del PRM, Manuel Andrés Bernard (Templars), Diputado; el ex alcalde, José Peralta; el ex diputado, José Francisco López Chávez; Dr. Ramón Rodríguez, Director Municipal del PRM en Mao; el Profesor Luis Manuel Disla (Pichirri), así como los candidatos a regidores, Directores y vocales de Distritos Municipales del Municipio de Mao, entre otros. Fuente: [ + ]

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Archivado en:: VALVERDE