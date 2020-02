Cabo PN se entregó; sepan que estoy bien y que lo hice por mi país

República Dominicana.-El cabo José de Jesús Bautista, que ayer viernes se sumó a la manifestación pacífica con un rap a través del cual denuncia que “Yo no aguanto esto, ya yo estoy deseperao’; mi país es rico, pero mal administrao”, se entregó este sábado a la Policía, a través de los medios de comunicación, porque no oculta que “estoy un poco asustado”.

A través de un video, el agente, después de saludar a “mi gente” y agradecer al pueblo “por el apoyo que me han dado”, explica que “estoy haciendo este video, porque estoy un poco asustado, porque en mi casa me están buscando. Entonces yo ahora voy a proceder a entregarme de la forma que yo considere correspondiente”.

En agente se entregó a la institución a la cual pertenecía, a través de Telenoticias.

Explicaba en el video que tenía toda la ropa “arreglada para entregarles todas las pertenencias. Lo que quiero es que así como me han apoyado, que el pueblo sepa que ya yo voy a estar en las manos de ellos (de la Policía). Me fui porque no quise que me agarraran de esa manera”.

Insistía en que “Yo voy a proceder a entregarme yo ahora por medio de los medios de comunicación. Quiero que este video lo tengan ahí por si acaso y que sepan que yo estoy en salud; estoy bien”.

Reiteraba en el video que “ahora voy a proceder a entregarme, a ir allá al Palacio de la Policía. Buscaré los medios para no llegar solo, porque no sé cuál sea la intención; la represalia que puedan tener en contra mía. Entonces quiero que sepan que yo los quiero y lo que hice, lo hice por mi país, porque me duele”.

En horas de la mañana de este sábado trascendió que una patrulla de la Policía Nacional estaba rodeando la casa del cabo que el viernes se sumó a la manifestación que por quinto día consecutivo se llevó a cabo en la Plaza de la Bandera, frente a la Junta Central Electoral, a cuyo Pleno le piden que renuncie, por la suspensión de las elecciones municipales.

