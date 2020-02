Alex Rodríguez estaría gestionando comprar a los Mets de Nueva York

Según múltiples fuentes, el nombre más nuevo que surgió como un pretendiente potencial para comprar los Mets no es otro que Alex Rodríguez, de acuerdo al The New York Post.

Expertos de béisbol y Wall Street le dijeron a The Post que la controvertida superestrella de los Yankees está “pateando los neumáticos” con la idea de participar en una próxima subasta para el equipo. Esto se produce después de que Steve Cohen, el multimillonario administrador de fondos de cobertura, abandonó un acuerdo de US$2,600 millones por el 80% del equipo la semana pasada al enterarse de que la familia Wilpon no cedería el control durante los primeros cinco años de su propiedad.

Si bien las fuentes le dijeron a The Post que Cohen aún no ha renunciado por completo a sus posibilidades de comprar a los Mets, los rumores sobre el interés de A-Rod se han intensificado.

“Es un hombre de negocios y un hombre de béisbol con sede en Nueva York”, dijo un aliado de A-Rod. “¿Por qué no estaría mirando esto?”

A-Rod, que se ha descrito como un fanático de los Mets y que idolatraba a Keith Hernández en su juventud, coqueteó con firmar con el equipo como agente libre en 2000. Ese sueño se desvaneció por el desinterés del entonces gerente general de los Mets, Steve Phillips, por cumplir con el contrato de A-Rod exigía y creaba lo que Phillips llamó infamemente “una lista de más de 24”. A-Rod finalmente firmó un acuerdo sin precedentes de US$252 millones por 10 años con los Rangers de Texas. Fue cambiado a los Yankees después de la temporada 2003.

Las fuentes advierten que una oferta de A-Rod por los Mets sería una posibilidad remota y requeriría reunir un grupo de propietarios de inversores aún más ricos, muy similar al acuerdo que hizo su ex compañero de equipo y el enemigo Derek Jeter para comprar el equipo de la ciudad natal de A-Rod, los Miami Marlins. En 2017, Jeter aportó US$25 millones junto con otros 15 inversores para llegar a un acuerdo de US$1,200 millones que lo convirtió en el socio controlador y CEO de la organización.

“[Rodríguez] realmente ama a los Mets”, dijo una fuente familiarizada con A-Rod. “Él y J.Lo han hablado sobre él comprando un equipo desde que Jeter consiguió a los Marlins”.



Alex fue una estrellas con los Yanquis, con los que ganó la Serie Mundial de 2009.

Otra fuente advirtió que los grandes grupos de propietarios no son el tipo preferido de comprador para el comisionado de MLB Rob Manfred y sus propietarios en estos días, pero que la idea de colocar a A-Rod y Jeter en la misma división que los propietarios podría ser demasiado irresistible si el dinero es adecuado para los Wilpons. Se cree que los Mets están alertando a los posibles compradores de sus demandas en una subasta en los próximos días, que se espera sean alrededor de US$3,000 millones sin la ventana de transferencia tóxica de cinco años o la estación de televisión por cable del equipo SNY.

Si bien casi triplicó lo que pagó Jeter, esa cifra de US$3,000 millones no es necesariamente un factor decisivo para el sueño de Mets de A-Rod, especialmente con su prometida mencionada en la imagen. Se informa que el patrimonio neto de A-Rod está en la cercanía de US$350 millones, y se cree que J.Lo está más cerca de US$400 millones. Combinados, los dos podrían sentar una base sólida para una oferta grupal.

Más señales

Otra señal de que A-Rod podría estar pensando en ese sentido es su reciente agenda social. El magnate del campo corto convertido en tercera base ha estado invirtiendo en bienes raíces desde 2003, y desde que se retiró del diamante en 2016 se ha convertido en un jugador a tiempo completo en el campo de las finanzas. Su A-Rod Corp ha invertido en numerosos negocios inmobiliarios y nuevas empresas tecnológicas, y el mes pasado invirtió una suma no revelada en la empresa matriz de Budweiser, AB InBev, para convertirse en presidente de la marca de cerveza Presidente de la República Dominicana.

Últimamente, Rodríguez ha estado dando vueltas en conferencias de inversión de alto perfil organizadas por Merrill Lynch y JPMorgan. Ambos eventos estuvieron llenos de socios potenciales súper ricos para una oferta de los Mets.

Pero mientras que algunas fuentes son optimistas sobre el futuro de A-Rod como el rey de Queens, otras están arrojando agua fría sobre los rumores y señalando a la persona que todavía ven como el futuro propietario de la Amazin.

“No hay posibilidad de que A-Rod logre eso, especialmente con Steve Cohen todavía jugando a salvo en este asunto”, dijo un banquero familiarizado con Cohen y el acuerdo. “Esta subasta no se acercará a los US$3,000 millones, y tendrá la suerte de obtener más de US$2,000 millones. Steve lo sabe, está hablando con la gente y está esperando que regresen los Wilpons pidiendo US$2,600 millones y sin una ventana de cinco años “.

Cohen se negó a comentar sobre la idea de que todavía está monitoreando activamente la situación, pero una fuente cercana al financiero con una fortuna de US$13 mil millones dejó en claro que no estaría involucrado en la subasta de los Mets y “se niega a ser utilizado como un caballo de acecho” en el proceso.

Ni Rodríguez ni su representante, Ron Berkowitz, pudieron ser contactados para hacer comentarios.



