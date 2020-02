Activista cristiano califica de 'pornográfico' show de medio tiempo de Shakira y Jennifer López y demandará a la NFL.

El show de medio tiempo de Shakira y Jennifer López fue el pasado domingo y continúa dando de qué hablar. Un hombre de Ohio, definido como activista cristiano quedó tan impactado por el espectáculo de las latinas que planea demandar a la NFL.



Dave Daubenmire es un activista cristiano que tiene un podcast y reaccionó ofendido e indignado. Dio a conocer sus intenciones de demandar debido a que la poca ropa que llevaban J-Lo y Shakira lo pusieron “en peligro del fuego infernal”, recoge el portal Sports Illustrated.



Detalla el medio que el hombre afirmó que “tuvo que apagar la televisión por el espectáculo” y después publicó en Facebook que buscaría a un abogado para demandar a la NFL porque el show tenía tintes pornográficos.



“Lo sintonicé para ver un partido de fútbol, no para ver un programa porno”, dijo Daubenmire, quien no detalla cuáles fueron las partes del show que lo “pusieron en peligro” de pecar.



El originario de Ohio también dijo que una compensación de $867 trillones de dólares sería justa por este espectáculo que los espectadores conservadores se vieron obligados a presenciar, ya que, según dice, no hubo ninguna advertencia antes del show de lo que iba a pasar, de acuerdo con el portal informativo Daily News.



“No me dijeron lo que iba a ver. Sólo lo trajeron hasta mi sala. ¡No me dijeron que iban a haber imágenes de las entrepiernas!”, remató Daubenmire.



Hasta el momento, Daubenmire está en busca de un abogado que le ayude a entablar una demanda colectiva que podría ser en contra de la NFL, así como de los patrocinadores del show y del proveedor de cable que lo transmitió, informa El Diario de NY.



A las divas latinas les ha ido de maravilla luego de su presentación de unos 14 minutos, pues las ventas de sus canciones presentadas han explotado en las plataformas digitales, además, en un video colocado en el canal de Youtube de la NFL tiene mas de 105 millones de vistas en menos de una semana.



El “Half Time Show” fue producido por Roc Nation, la compañía del rapero Jay Z.

Fuente AP