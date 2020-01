El recio toletero dominicano Vladimir Guerrero Jr. declaró este sábado a Efe que no le incomodan las comparaciones con su padre, Vladimir Guerrero, inducido al Salón de la Fama en el 2018, porque ya “él hizo lo suyo” y ahora es su turno en el béisbol de las Grandes Ligas.

“Ya él hizo lo que hizo, ahora me toca a mí hacer lo mío”, precisó el joven pelotero, perteneciente a los Azulejos de Toronto.



Guerrero Jr. defiende la tercera base de Toronto en su primer año en Las Mayores, con promedio de bateo que .272, con 15 jonrones y 69 remolcadas en 123 juegos en la temporada.



“Me siento bastante bien de llevar ese apellido, les aseguro que estoy trabajando fuerte para hacer honor al nombre”, apuntó el jugador de 20 años.



Vladimir Guerrero padre, que jugaba en los jardines, fue inducido al Salón de la Fama en el 2018. Defendió en sus 16 años de carrera las franelas de los Expos de Montreal, Angelinos de Anaheim, Vigilantes de Texas y Orioles de Baltimore, y bateó para .318 de por vida con 449 vuelacercas.



Guerrero Jr., uno de los latinos que más llamó la atención temporada pasada, pondera la camada de jugadores jóvenes latinoamericanos que juegan en el béisbol rentado de los Estados Unidos.



“Nos sentimos contentos por la gran cantidad de peloteros que representamos a Latinoamérica. Hay compañeros de todos lados y siempre se intenta convivir, mientra se compite”, expresó.



El pelotero, nacido en Montreal, Canadá, pero de descendencia dominicana, relató que el béisbol en su vida ha estado siempre.



“Yo estoy desde los 8 meses en el terreno de juego, ves a tu padre sobresaliendo, eso mismo que él hacia lo hago ahora, siempre intento llevar esa rutina, que me ha dado resultado”, dijo.



Entre los consejos de su padre, Vladimir Jr. reveló que siempre le dice que “que siga humilde y que siga trabajando fuerte agarrado de la mano de Dios”.



Sobre sus secretos, que le dieron resultados en su primer año de campaña en la gran carpa, Guerrero Jr. señaló entre risas: “No los puedo decir porque son precisamente un secreto”.



Guerrero Jr. se encuentra en Panamá para participar este sábado en un juego de exhibición y festival de cuadrangulares organizado por el ex Grandes Ligas Andruw Jones.