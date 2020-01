Vinculan a José Altuve a robo de señas MLB

El Pregonero. Santo Domingo.-Ayer surgieron especulaciones en la red social twitter sobre la posibilidad de que José Altuve haya usado tecnología para robar señas (lo que está prohibido) en el turno donde el carabobeño le dio jonrón al relevista Aroldis Chapman y terminó con la serie de campeonato de la Liga Americana en 2019.

Esto es parte de las consecuencias de las sentencias al equipo donde juega Altuve, Astros de Houston. Su gerente general y el mánager fueron suspendidos y luego despedidos.

También perdieron sus puestos de mánager Álex Cora (Medias Rojas de Boston) y Carlos Beltrán (Mets de Nueva York) por el robo de señas con tecnología en la postemporada de 2017, año en que ganaron la Serie Mundial.

Surgieron las sospechas con Altuve, luego del jonrón a Chapman y su negativa a quitarse el jersey, para evitar (presuntamente) que se viera algún dispositivo electrónico.

En torno al caso su agente, Scott Boras, habló con Joel Sherman, del New York Post, a nombre de su representado, y señaló que el jugador nunca ha usado un dispositivo con esos fines en el terreno. Por su parte, MLB indicó no encontrar evidencias en su investigación.

Las posiciones a favor y en contra de Altuve surgieron en un contexto que se caracteriza por la intensidad en las posiciones. Pero hasta el momento, oficialmente, no hay investigaciones ni acusaciones por la campaña de 2019.

Archivado en:: NACIONALES