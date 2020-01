VIDEO-Ella me engañó, me pegó un embarazo

De acuerdo a los detalles ofrecidos a reporteros del apresado por el caso de Franyelis Rosario Frías este reveló: Ella me engañó durante 8 meses, me pegó un embarazo y luego me dijo que era de otro tiguere, ella vivía bebiendo y fumando y yo trabajando.

Así se expresó Jesús Domingo Núñez, luego de ser apresado por el quitarle la vida a su ex pareja la joven Franyelis Rosario Frías de 21 años de edad, en el sector Villa Faro, San Pedro de Macoris, el pasado jueves 9 del presente mes.

Se dijo que en las próximas horas será traído a esta ciudad para ser interrogado y sometido a la justicia.

Se le perseguía por el fallecimiento de su ex pareja cuyo cuerpo fue encontrado con traumas en la cabeza en la que fuera la residencia de ambos en la calle Primera del barrio Villa Faro.

