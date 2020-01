Velan a un perro en una funeraria de Puerto Rico

Decenas de personas acudieron a la funeraria Ceiba Funeral Home en Puerto Rico a participar en el velatorio de Brownie, un perro al que su dueño quiso despedir como a un hijo.

Eusebio Carrasco, dueño de la funeraria, había adoptado a Brownie hacía cuatro años como si fuera uno más de la familia.

Parece que Brownie estaba gravemente enfermo.

La tarjeta del obituario del perro decía lo siguiente: Fuiste mi consolador en todos los momentos difíciles. En momentos de llanto secaste mis lágrimas. Jugabas conmigo y me acariciabas con tus patitas. Por eso eres, fuiste y siempre serás especial para mi.

No sé qué fue lo que pasó. Yo me despedí de él antes de irme para la iglesia y me lamió la cara. Cuando regresé ya estaba muerto, explicó Eusebio sobre la muerte del perro. Finalmente Brownie fue enterrado en el patio de la funeraria.