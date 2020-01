VARIOS SECTORES DE MAO DENUNCIAN MALA CALIDAD DEL ASFALTO

Imagenes Henry Rodríguez - Por

Residentes en varios sectores que están siendo y fueron asfaltados desde mediado del año pasado hasta la actualidad en Mao, se han venido quejando de vicios en los trabajos de pavimentación que realizó la compañía de asfalto Mera Muñoz & Fondeur en esas barriadas.

Los moradores de los sectores Juan de Jesús Reyes, Cerro de Marino, Hermanas Mirabal y ahora Marino Tío (La Compuerta) dijeron que esas populosas barriadas se siente insatisfechas con el trabajo realizado por la compañía encargada de asfaltar las calles en esta ciudad, ya que el pavimento no cuenta con el grosor suficiente, por lo que especulan se deteriorará rápidamente.

Los denunciantes explicaron que sus reclamos se deben a la mala calidad del mismo, así como al poco material utilizado y la falta de tuberías pluviales necesarias para evitar que las calles se tornen en ríos cada vez que llueve y destruya más rápidamente la fina capa asfáltica que le fue colocada.





Al expresar su preocupación llamaron a las autoridades locales de Obras Públicas, como Gobernador Provincial José Valdez, a supervisar los trabajos para asegurar la calidad del mismo ya que si se está haciendo la inversión, esperan que tenga por lo menos una vida útil.

No obstante, los habitantes de la zona señalaron que algunos entendidos en la materia les alertaron que el trabajo que se está realizando es de muy baja calidad y que no está preparado para resistir mucho tiempo si es que no mejoran el procedimiento de preparación de la base para colocar la capa asfáltica y aumentar el volumen del material, indicaron.

Jorge Azcona, vecino de la zona, refirió que, según conocedores de este tipo de obras, el problema principal de esta construcción consistiría en la compactación del suelo donde ya están colocando el material asfáltico, sin tener en cuenta que de esa forma el pavimento se destruirá rápidamente, aseveró.

