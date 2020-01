Tras quince días de haber sido asesinada por policía dominicano, cadáver de venezolana no ha sido sepultado

Todo un viacrucis ha pasado la familia de Nersi María Colmenares para poder trasladar su cuerpo a su natal Venezuela sin resultados positivos. La lucha tiene 15 días y las promesas de “ayuda” no se han cumplido, mientras el cadáver de la mujer, que fue asesinada a tiros por un raso de la Policía Nacional el uno de enero de este año, permanece en el cuarto frío de una funeraria.

La situación tiene a sus parientes hundidos en la desesperación y el dolor. No poseen dinero para trasladarla hasta Venezuela, como es el deseo de su madre y otros familiares residentes allá. Las autoridades dominicanas no les han cumplido la promesa de brindarles una ayuda, mientras la Embajada Venezolana en la República Dominicana tampoco ha brindado el soporte necesario en el duro proceso que efectúan el hermano y cuñado de la víctima para lograr darle cristiana sepultura en su nación.

SANTO DOMINGO.-El cadáver de la venezolana Nersi María permanece en la Funeraria Jerusalén, en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

Está embalsamado en un cuarto frío para evitar su descomposición. Sus parientes no pierden la esperanza de poder trasladarlo a su país, “aunque tengan que pedir en las calles”.

Luis Alberto Delgado , cuñado y hermano de crianza de la víctima, dijo a Diario Libre que el costo total de llevar el cadáver a Venezuela es de 3,800 dólares y que la Policía Nacional les prometió una “ayuda humanitaria”, la cual no ha materializado.