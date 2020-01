Son nueve los fallecidos en tragedia donde murieron Kobe Bryant y su hija

LOS ANGELES (AGENCIAS).-El alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, dijo este domingo a los periodistas que nueve personas estaban a bordo del helicóptero que se accidentó, muriendo todos, incluyendo la leyenda de los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant.

TMZ fue el primero en informar que Bryant y su hija de 13 años, Gianna, estaban entre los ocupantes del helicóptero cuando cayó en las colinas de Calabasas y se produjo un incendio. El accidente ocurrió antes de las 10 a.m. y el incendio dificultó que los bomberos y el personal de emergencia llegaran al aparato, según Los Angeles Times.

Según los informes, Bryant y su hija se dirigían a un juego de baloncesto de viaje con otro jugador y sus padres.

ABC, ESPN, Los Angeles Times y Variety también confirmaron que Bryant estaba en el helicóptero Sikorsky S-76. La ciudad de Calabasas también lo confirmó oficialmente. El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles está investigando.

